رفض نيابي للتصويت على سعر برميل النفط في موازنة 2021

2021/02/19 | 17:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أكدت النائب عن تحالف الفتح، ميثاق الحامدي، اليوم الجمعة، رفض الكثير من أعضاء مجلس النواب التصويت على سعر برميل النفط الذي ورد في مشروع قانون الموازنة لسنة 2021.

وقالت الحامدي في حديث (بغداد اليوم)، إن "أسعار النفط تعافت كثيراً عن الفترة السابقة، بالتالي اللجنة المالية عملت على تغيير سعر البرميل من 42 دولارا كما جاء من الحكومة إلى 45 دولارا، في وقت أسعار النفط تجاوزت الـ60 دولارا للبرميل الواحد".

وأضافت أن "الكثير من النواب طالبوا برفع سعر البرميل إلى أكثر من 45 لكن اللجنة المالية تتحجج بعد استقرار سعر البرميل في الأسواق العالمية، وهذا عذر غير مقبول".

وبينت أن "عددا من أعضاء البرلمان قرروا رفض التصويت على هذه الفقرة في حال عرض مشروع القانون على التصويت إلا بعد رفع سعر البرميل في موازنة 2021".

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