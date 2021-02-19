الإعلام الحكومي تتهم جهتين بتضليل المواطنين خلال الحظر الوقائي: احذروهم!

2021/02/19 | 17:09 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

حذرت خلية الإعلام الحكومي، الجمعة، مما وصفتها بوسائل الاعلام وصفحات التواصل "المغرضة" التي تقلل من خطورة الوباء، مؤكدة أن جهود حكومية واسعة تبذل لمواجهة الجائحة.

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وذكرت الخلية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (19 شباط 2021)، أنه "مع انطلاق تطبيق الفقرات الواردة في قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، الخاصة بتطبيق حظر التجوال الشامل والجزئي.



باشرت الجهود الحكومية بدعم كبير لإجراءات وزارة الصحة والجهات الأمنية والخدمية الساندة، لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا، بعد تسجيل زيادات واضحة في عدد الإصابات خلال الأيام الأخيرة".

وأضافت أن "المؤسسات الرسمية كافة، نفذت حملات توعوية واسعة عن قنواتها ومواقعها الرسمية، لحث المواطنين على الالتزام بالإرشادات والتعليمات الصحية التي أصدرتها وزارة الصحة، وأن جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة، شرعت بتقديم الدعم الإعلامي والفني واللوجستي إلى وزارة الصحة، والقوات الأمنية والجهات الخدمية الساندة، بهدف تمكينها من القيام بمهامها، المتمثلة بتوفير متطلبات الرعاية الصحية والعلاجات المطلوبة في المستشفيات للمصابين بالفيروس".

وأشادت الخلية، "بالجهود الاستثنائية التي بذلتها وتبذلها الملاكات الطبية والصحية في وزارة الصحة، في تسخير إمكاناتها من أجل تقديم العناية والرعاية الطبية والصحية للمواطنين، وكذلك الجهود الكبيرة التي تبذلها القوات الأمنية والجهات الخدمية الساندة، من أجل ضمان سلامة المواطنين من خلال تطبيق إجراءات فرض حظر التجوال الوقائي الشامل والجزئي".

ودعت، المواطنين كافة إلى "التزامهم الكامل بإجراءات حظر التجوال والتعليمات الصحية، من أجل كسر سلسلة الفيروس وعبور هذه الأزمة التي فتكت ببلدان كثيرة، مع ضرورة الابتعاد عن كل ما تبثه بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي المغرضة، التي تحاول التقليل من شأن خطورة الوباء، من خلال عرضها ونشرها لتصريحات غير مهنية، تخالف التوجهات الرسمية التي تصدر عن وزارة الصحة والجهات المعنية".

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