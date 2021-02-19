الاتحاد الوطني يهنىء جماعة العدل الكوردستانية

2021/02/19 | 17:09 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هنأ المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكوردستاني، يوم الجمعة، جماعة العدل الكوردستانية ـ العراق بمناسبة انعقاد المؤتمر الرابع.

وجاء في نص التهنئة:

بمناسبة انعقاد المؤتمر الرابع لجماعة العدل الكوردستاني نتقدم اليكم باحر التهاني كما نتقدم بالتهاني الى الاستاذ علي بابير لانتخابه اميرا للجماعة، متمنين ان ينعكس نجاح مؤتمركم بشكل ايجابي لتطوير ونجاح شؤون الجماعة وتطوير العلاقات مع جميع الاطراف السياسية المناضلة في كوردستان والعراق خدمة للمصالح العليا لشعب كوردستان

مرة اخرى، مبارك لكم، والنجاح دائما.

PUKmedia ترجمة

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