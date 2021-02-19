العراق.. تظاهرات احتجاجية رغم الحظر الشامل (صورة)

2021/02/19 | 17:09 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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تجددت التظاهرات الاحتجاجية في محافظة ذي قار، الجمعة، رغم حظر التجوال الشامل المفروض للحد من تفشي جائحة كورونا.

وقال مراسلنا اليوم، (19 شباط 2021)، ان "العشرات من متظاهري ذي قار، خرجوا للاحتجاج في ساحة الحبوبي وسط مدينة الناصرية، للتأكيد على مطالبهم السابقة، وكشف مصير المختطف، سجاد العراقي".

وتأتي هذه التظاهرات في وقت تشهد ذي قار وباقي المحافظات، إجراءات وقائية مشددة للحد من تفشي فيروس كورونا أبرزها الحظر الشامل (أيام الجمعة والسبت والأحد) والجزئي في باقي أيام الأسبوع.

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