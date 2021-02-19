الإعلام الحكومي: جهود واسعة لمواجهة كورونا ودعم كبير لإجراءات الصحة والجهات الأمنية

2021/02/19 | 17:11 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

اعلنت خلية الاعلام الحكومي، اليوم الجمعة، مباشرة الجهات الحكومية بدعم اجراءات وزارة الصحة والبيئة والجهات الأمنية والخدمية الساندة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وذكرت خلية الاعلام الحكومي في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، ان "الجهود الحكومية تأتي انطلاقا من تطبيق الفقرات الواردة في قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، الخاصة بتطبيق حظر التجوال الشامل والجزئي بعد تسجيل زيادات واضحة في عدد الإصابات خلال الأيام الأخيرة".

واضاف البيان، إن "المؤسسات الرسمية كافة نفذت حملات توعوية واسعة على قنواتها ومواقعها الرسمية بهدف حث المواطنين على الالتزام بالإرشادات والتعليمات الصحية التي أصدرتها وزارة الصحة"، لافتا الى أن "جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة، شرعت بتقديم الدعم الإعلامي والفني واللوجستي إلى وزارة الصحة، والقوات الأمنية والجهات الخدمية الساندة، لتمكينها من القيام بمهامها المتمثلة بتوفير متطلبات الرعاية الصحية والعلاجات المطلوبة في المستشفيات للمصابين بالفيروس".

وأشادت الخلية وفقا للبيان، "بالجهود الاستثنائية التي تبذلها الملاكات الطبية والصحية في وزارة الصحة في تسخير إمكاناتها من أجل تقديم العناية والرعاية الطبية والصحية للمواطنين، فضلا عن الجهود التي تبذلها القوات الأمنية والجهات الخدمية الساندة لضمان سلامة المواطنين من خلال تطبيق إجراءات فرض حظر التجوال الوقائي الشامل والجزئي".

ودعت الخلية ، "المواطنين كافة إلى الالتزام الكامل بإجراءات حظر التجوال والتعليمات الصحية، من أجل كسر سلسلة الفيروس وعبور هذه الأزمة التي فتكت ببلدان كثيرة، مع ضرورة الابتعاد عن كل ما تبثه بعض وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي المغرضة التي تحاول التقليل من شأن خطورة الوباء، عبر عرضها ونشرها تصريحات غير مهنية، تخالف التوجهات الرسمية التي تصدر عن وزارة الصحة والجهات المعنية".

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