ارتفاع اسعار النفط وتداعيات أزمة كورونا

2021/02/19 | 17:13 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كتب منار العبيدي – محلل اقتصادي:

ارتفع سعر النفط منذ بداية شباط 2021 ليتجاوز ال 63 دولار

هذا الفائض الغير مدروج بالموازنة بلغ كالتالي

مقدار الزيادة =63-45= 18 دولار

الصادرات اليومية 3.5 مليون برميل

مقدار الزيادة اليومية بالايرادات=3.5مليون*18=63 مليون

مقدار الزيادة الكلية بالايرادات خلال ال20 يوما= 1.26 مليار دولار

مع تداعيات ازمة كورونا والحظر الموجود على الحكومة استغلال هذا المبلغ لتوزيع سلال غذائية لكل الفئات الهشة والمواطنين تحت مستوى الفقر

عدد المواطنين تحت مستوى الفقر بحدود 15 مليون شخص

قيمة السلة الغذائية الواحدة تساوي بحدود 8000 دينار اي ما يعادل 6 دولار

1.26 مليار دولار÷6 دولار= 210 مليون سلة غذائية

اي ان كل مواطن تحت مستوى الفقر يمكن توفير 14 سلة غذائية له لمواجهة ازمة كورونا

وزعوا السلال وسووا حظر شهر

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