2021/02/19 | 17:17 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ تسهم المشروبات الغازية في التأثير سلبا على صحة الجسم حتما، ووفقا للأطباء، فإنها مشابهة للتدخين من حيث الآثار الجانبية والأضرار الصحية التي تسببها.أشارت العديد من الدراسات إلى أن تناول المشروبات الغازية يرتبط ارتباطا وثيقا مع زيادة حالات الإصابة بأمراض مرض القلب والأوعية الدموية في جميع أنحاء العالم، وبحسب تقرير صحي نشره موقع “ذا هيلث سايت” الطبي، فإن تلك المشروبات الغازية تشكل عاملاً مساهماً في الإصابة بمرض السكري.وتحتوي تلك المشروبات على كميات كبيرة من السكر، وتلك السكريات المستخدمة في هذه المشروبات مصنوعة من شراب الذرة عالي الفركتوز المصنوع من نشا الذرة، على عكس السكريات التقليدية التي لها بعض […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “تعادل التدخين”..



اكتشاف آثار جانبية صادمة للمشروبات الغازية عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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