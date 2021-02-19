التجربة الإيطالية التي أحبطها سياسيو لبنان

2021/02/19 | 17:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الفضاء السياسي الأوروبي، يلمع حالياً نجم الإيطالي ماريو دراغي الذي سلّمته غالبية القيادات في بلاده ناصية الإنقاذ، بعدما أوقعتها جائحة كوفيد-19 والصراعات السلطوية، في أزمة عميقة.

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