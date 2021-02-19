2021/02/19 | 17:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الجمعة، أن انقرة تحترم وحدة أراضي العراق، فيما اشار الى ان العمليات العسكرية ضد حزب العمال الكردستان جرت بالتنسيق مع بغداد.وقال أكار، في كلمة خلال مراسم عسكرية أقيمت الجمعة، في ولاية إزمير، غربي تركيا، بحسب الاناضول، إن “قوات بلاده دمرت جحور منظمة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أنقرة: نحترم سيادة العراق وعملياتنا العسكرية جرت بالتنسيق مع بغداد المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أنقرة: نحترم سيادة العراق وعملياتنا العسكرية جرت بالتنسيق مع بغداد) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أنقرة: نحترم سيادة العراق وعملياتنا العسكرية جرت بالتنسيق مع بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).