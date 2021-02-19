“بيتكوين” تصل لمستويات قياسية جديدة وقيمتها السوقية تقارب تريليون دولار

2021/02/19 | 17:26 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بلغت بيتكوين مستوى مرتفعا قياسيا جديدا اليوم وتتحرك صوب تحقيق قيمة سوقية تبلغ تريليون دولار متجاهلة تحذيرات المحللين من أنها تشكل “عرضا اقتصاديا جانبيا” وتحوطا واهيا من انخفاض أسعار الأسهم، وفقا لـ”رويترز”.وقفزت قيمة أكثر العملات الرقمية رواجا في العالم 2.6 في المائة مسجلة 52932 دولارا وهي أعلى قيمة لها على الإطلاق، بما يضعها على مسار تسجيل قفزة ثمانية في المائة في أسبوع.



وارتفعت قيمة بيتكوين 60 في المائة تقريبا منذ بداية الشهر.وغذت مكاسب بيتكوين مؤشرات على أنها تحظى بالقبول لدى مستثمرين كبار وشركات ضخمة من تيسلا وماستر كارد وحتى بنك بي.إن.واي ميلون.ووفقا لموقع كوين ماركت كاب الإلكتروني على الإنترنت والذي يتابع بيانات العملات المشفرة فقد دفعت المكاسب الأحدث القيمة السوقية لبيتكوين إلى 982 مليار دولار، بينما تبلغ القيمة السوقية لكل العملات الرقمية مجتمعة نحو 1.6 تريليون دولار.وقال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لتيسلا إن امتلاك بيتكوين أفضل قليلا فحسب من حيازة النقد التقليدي، لكن هذا الفارق الطفيف يجعلها أصل أفضل لحيازته.وقال ماسك في تغريدة “لكن، حين يكون للعملة الإلزامية سعر فائدة حقيقي سلبي، فإن الأحمق فقط هو الذي لن يتطلع لمكان آخر.



وأضاف “بيتكوين تقريبا…مثل المال الإلزامي.



الكلمة الأساسية هنا ‭‭’‬‬تقريبا‭‭’‬‬”.كما دافع عن تحرك تيسلا للاستثمار في بيتكوين، قائلا إن الاختلاف عن النقد جعلها مغامرة مناسبة للشركة المدرجة في مؤشر ستاندرد آند بورز لكي تحوز العملة المشفرة.ودفع شراء تيسلا 1.5 مليار دولار من بيتكوين العملة المشفرة للارتفاع صوب ذروة قياسية هذا الأسبوع فوق 50 ألف دولار بينما دفع ترويج ماسك في الآونة الأخيرة لدوجكوين سعر العملة المشفرة للارتفاع.واستقرت بيتكوين دون ذروة قياسية عند 51284 دولارا بقليل اليوم.

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