أسعار النفط تتراجع 1%.. و

2021/02/19 | 17:27 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: هبطت أسعار النفط بأكثر من 1 بالمائة خلال تعاملات اليوم الجمعة، ليتراجع "نايمكس " أدنى 60 دولاراً، لكنها تتجه لتسجيل مكاسب أسبوعية.

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