"بنك.أوف.أمريكا": المستثمرون يضخون 27.8 مليار دولار في أسواق الأسهم

2021/02/19 | 17:27 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: واصل المستثمرون ضخ الأموال في صناديق الأسهم العالمية خلال الأسبوع الماضي، مع استمرار السياسة النقدية التيسيرية.

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