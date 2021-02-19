2021/02/19 | 17:32 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المالية: لا صحة لإعادة الموازنة إلى الحكومة.. وهذا موعد التصويت هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/19 | 17:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية: لا صحة لإعادة الموازنة إلى الحكومة.. وهذا موعد التصويت) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية: لا صحة لإعادة الموازنة إلى الحكومة.. وهذا موعد التصويت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).