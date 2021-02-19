العتبة الحسينية المقدسة تقاتل كورونا منذ عام بلا انقطاع:انجزنا 17 مستشفى متطور يحتوي على 3000 سرير في كل محافظة

2021/02/19 | 17:33 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الامانة العامة للعتبة الحسينية

المقدسة انها كانت على تواصل تام مع

وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية منذ

بدء جائحة كورونا ولغاية اليوم، حيث

قامت خلال عام كامل بتشييد وانجاز 17

مستشفى تحتوي على 30

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