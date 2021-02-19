2021/02/19 | 17:34 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صحيفة أمريكية: مسيرات مفخخة أطلقت من العراق وهاجمت قصر اليمامة في الرياض قبل شهر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/19 | 17:34.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صحيفة أمريكية: مسيرات مفخخة أطلقت من العراق وهاجمت قصر اليمامة في الرياض قبل شهر) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صحيفة أمريكية: مسيرات مفخخة أطلقت من العراق وهاجمت قصر اليمامة في الرياض قبل شهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).