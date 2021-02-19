ضبط ادوية مخالفة لشروط الخزن الصحي في ام قصر

2021/02/19 | 17:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / ضبطت مديرية شرطة كمارك المنطقة الرابعة ادوية مخالفة في ام قصر.وذكرت المديرية في بيان، اليوم ان "مفارز مركز شرطة كمرك ام قصر التابعة لمديرية شرطة كمارك المنطقة الرابعة تمكنت من ضبط واحباط عملية تهريب حاوية حديدية حجم (40) قدما تحتوي على (ادوية بشرية)مخالفة لشروط الخزن الصحي كون الحاويه غير مبردة".وبينت "تم تنظيم محضر ضبط اصولي وسيتم عرض الاوراق التحقيقية امام انظار قاضي التحقيق"./انتهى8

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