2021/02/19 | 17:37 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- احتجاجاً على تغريمه.. مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة يحرق سيارته بكركوك هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/19 | 17:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احتجاجاً على تغريمه.. مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة يحرق سيارته بكركوك) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احتجاجاً على تغريمه.. مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة يحرق سيارته بكركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).