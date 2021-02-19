مسابقات الكرة تعلن عن مباريات الجولة (20) للممتاز بعد التعديل بسبب الحظر المفروض

2021/02/19 | 17:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت لجنة المسابقات بإتحاد الكرة اليوم الجمعة (19 شباط 2021) المواعيد الجديدة لمنافسات الجولة (20) بدوري الكرة الممتاز بعد التعديل بسبب الحظر المفروض ايام الحمعة والسبت والاحد.

وذكرت اللجنة في بيان تلقته (بغداد اليوم)،إن" الجولة ستنطلق يوم الثلاثاء المقبل بإقامة ست مباريات يلتقي فيها الكهرباء والجوية، والصناعات والنفط، والسماوة ونفط الوسط، والكرخ وزاخو، ونفط ميسان والقاسم، والنجف والديوانية".

وأضافت، " وتختتم الجولة يوم الاربعاء المقبل بأربع مباريات يحل فيها الميناء ضيفاً على الحدود، ويستضيف اربيل امانة بغداد، ونفط البصرة الطلبة، ويلتقي الزوراء والشرطة في قمة مباريات الجولة".

وكان مقرر للجولة أن تقام يومي السبت والاحد قبل إعلان الحظر بسبب كورونا.

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