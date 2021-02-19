2021/02/19 | 17:40 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصدر يعبّر عن غضبه وحزنه ويوجه دعوة إلى ’الشرفاء’ في البرلمان والحكومة) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصدر يعبّر عن غضبه وحزنه ويوجه دعوة إلى ’الشرفاء’ في البرلمان والحكومة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).