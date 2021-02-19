2021/02/19 | 17:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، النائب بسمة بسيم، اليوم الجمعة، خلية الأزمة والحكومة بوضع الحلول الواقعية التي لاتوثر على المواطن في هذه الفترة الحرجة.

واكدت بسيم في بيان صحفي، على “ضرورة توفير الكمامات للمواطنين مجاناً أو بأسعار رمزية”، مبينة أن “القانون يساوي بين أبناء الشعب العراقي، منتقدة فرض العقوبات على من لا يرتدي الكمامة”.

وأضافت “نحتاج في هذا الوقت إلى التكاتف والتراحم وإشاعة ثقافة الإرشاد والتوجيه بدل العقوبات التي تؤثر على المواطن في ظل ظروف اقتصادية صعبة وجائحة خطيرة”، متسائلة “أين ستذهب أموال هذه الغرامات؟، وضمن أي إطار قانوني يتم تبويبها أو تخريجها؟”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب توجه دعوة لخلية الأزمة وتؤكد: الكمامة ليست عقاب) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب توجه دعوة لخلية الأزمة وتؤكد: الكمامة ليست عقاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).