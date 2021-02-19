الأزمة النيابية: ذاهبون باتجاه الحظر الشامل في كربلاء والنجف والكرخ

2021/02/19 | 17:40 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رجح عضو لجنة الازمة البرلمانية جواد الموسوي، الذهاب الى فرض الحظر السامل في ثلاث مناطق من العراق بحال استمرار ارتفاع عدد الاصابات خصوصا السلالة الجديدة.

وقال الموسوي في بيان صحفي، إنه “في حال استمرار ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا، خصوصا السلالة الجديدة فأن ذلك يؤشر خطر كبير وضغط كبير على النظام الصحي في العراق”، مبينا انه “من المؤكد في ظل هذه الظروف الحالية أننا ذاهبون باتجاه الحظر الشامل وخصوصا الحظر الشامل للمناطق والمحافظات التي تؤشر زيادة كبيرة في اعداد الإصابات”.

واضاف الموسوي أن “هناك تشخيصا لاكثر ٣ مناطق في العراق تعرضت الى زيادة كبيرة قي اعداد الاصابات هي في جانب الكرخ من بغداد والنجف وكربلاء وهذه المناطق الثلاث مرشحة لان تكون فيها حظر شامل في المرحلة المقبلة”، مشددا على أن “السلالة الحديدة خطرة جداً سببت الكثير من الأذى لأكثر من نظام صحي متطور في العالم بسبب سرعة الانتشار وشدة الأعراض، إضافة إلى إصابتها لجميع الاعمار”.

وبشأن فعالية اللقاح، أشار إلى أن “التقارير العلمية الرصينة تشير الى انه فعال ضد السلالتين”.

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