تنظيمات خورماتو تقيم امسية تأبينية

2021/02/19 | 17:40 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقامت تنظيمات خورماتو للاتحاد الوطني الكوردستاني وبالتعاون من الأحزاب الكوردستانية أمسية تأبينية بمناسبة مرور شهر على أستشهاد الشاب الكوردي بشتيوان كريم قادر على أيدي مسلحين مجهولين داخل القضاء.

حضر الأمسية، جمع غفير من المثقفين والشخصيات وعوائل الشهداء في خورماتو، واستهلت بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم وقف الحضور دقيقة صمت ترحما على ارواح الشهداء.

وقال كريم شكر مسؤول تنظيمات مركز 16 حمرين، في كلمة له بالمناسبة، أن أستشهاد الشاب بيشتوان يزيدنا عزما وأصرارا للدفاع عن حقوق المواطنين في المناطق المستقطعة من اقليم كوردستان مؤكدا ان الاتحاد الوطني الكوردستان لن يسكت حتى الوصول الى كشف الجناة وتسليمهم الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل

وفي الختام تم تكريم ذوي الشهيد بدرع الأحزاب الكوردستانية.

PUKmedia عمر اواره

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