الاقليم يسجل 131 اصابة جديدة بكورونا

2021/02/19 | 17:40 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الصحة في اقليم كوردستان يوم الجمعة، عن تسجيل 131 اصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان الوزارة، حصل PUKmedia على نسخة منه: ان الموقف الوبائي لفايروس كورونا خلال الـ 24 ساعة ماضية كانت كالاتي:

1.



الفحوصاتن:( 5735 فحوصات جديدة)

• (2314) اربيل

• (689) السليمانية

• (2349) دهوك

• (0) حلبجة

• (312) كرميان

• (71) رابرين

•

2.



الاصابات: (131 اصابة جديدة)

• (53) اربيل

• (35) السليمانية

• (34) دهوك

• (0) حلبجة

• (3) كرميان

• (6) رابرين

3.



الشفاء: (80 حالة شفاء جديدة)

• (40) اربيل

• (18) السليمانية

• (22) دهوك

• (0) حلبجة

• (0) كرميان

• (0) رابرين

4.



الوفيات: (صفر حالة وفاة)

• (0) اربيل

• (0) السليمانية

• (0) دهوك

• (0) حلبجة‌

• (0) كرميان

• (0) رابرين

الوزارة دعت المواطنين ايضا الى الالتزام بالتعليمات الصحية والوقائية ضد كورونا والاتصال بالخط الساخن " 122" لاي حالة طارئة.

PUKmedia ترجمة

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