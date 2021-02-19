المالية النيابية: التصويت على موازنة 2021 الخميس المقبل

2021/02/19 | 17:42 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ رجحت اللجنة المالية النيابية، الخميس المقبل موعد التصويت على موازنة 2021 بعد التوصل الى اتفاق حكومي نهائي بشأن صادرات الاقليم النفطية.وكشف عضو اللجنة المالية النيابية صادق مدلول السلطاني للوكالة الرسمية عن توصل الحكومة الاتحادية ووفد الإقليم الى اتفاق شبه نهائي حول صادرات الإقليم النفطية وحصته في الموازنة.وأضاف “أن الاتفاق يتمثل بتسليم 250 […]

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