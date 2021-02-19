2021/02/19 | 17:48 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]فقد الأمير هاري حفيد الملكة إليزابيث الثانية وزوجته ميغان ماركل كل ألقابهما الرسمية بعدما أكدا للملكة انسحابهما نهائيا من العائلة الملكية البريطانية، على ما أعلن قصر باكينغهام الجمعة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قصر باكينغهام يجرد الامير هاري و ميغان من القابهم الرسمية ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قصر باكينغهام يجرد الامير هاري و ميغان من القابهم الرسمية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).