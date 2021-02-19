توتر في العلاقة السعودية - الأميركية

2021/02/19 | 17:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "نظير الرئيس بايدن هو الملك سلمان" هكذا لخصت المتحدثة الجديدة باسم البيت الأبيض جنيفر ساكي هذا الأسبوع، كماً من التحولات التي تشهدها اليوم العلاقة السعودية-الأميركية منذ تولي الرئيس الأميركي جو بايدن سدة الرئاسة الشهر الفائت، مؤكدة أن اتصالاته ستكون مع خادم الحرمين الشريفين، أي نظيره وليس ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

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