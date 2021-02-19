الصدر يهدد حزب البعث: نحن له بالمرصاد

2021/02/19 | 17:56 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أطلق زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، تهديداً صريحاً تجاه حزب البعث المحظور في العراق، متعهداً بإنهاء “أصوات بعثية”.وقال الصدر في تغريدة له، “حينما أتابع الأخبار عبر التلفاز أو مواقع التواصل أو بالرصد الخاص..وأرى أصواتا للبعث الصدامي تتعالى فإني أحس بالغضب من ناحية وبالحزن على ما آل اليه عراقنا الحبيب من ناحية أخرى”.واضاف “من هنا..وكخطوة أولى فإن على الشرفاء في البرلمان والحكومة تفعيل دور (هيأة اجتثاث البعث) الإرهابي المحظور وليس (هيأة المساءلة والعدالة)..وإلا فإننا ملزمون بأن نقوم بما يمليه علينا ضميرنا وحبنا للوطن لتنتهي تلك الأصوات..وإن أنكر الأصوات لصوت البعث العفن”.وتابع […]

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