قراءات وخفايا من حوار تلفزيوني

2021/02/19 | 18:04 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: سمير داود حنوش

أثار حوار تلفزيوني في برنامج عُرض من

على شاشة فضائية عربية مع (رغد صدام

حسين) موجة ردود أفعال من بعض صُنّاع

الرأي وأصحاب القرار السياسي في

العراق، وإمتدتْ هذه الحفيظة إلى عامة

ال

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