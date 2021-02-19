إتحاد المغرب العربي - سعيد الوجاني

2021/02/19 | 18:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سعيد_الوجاني بحلول السابع عشر من فبراير 2021 ، تكون قد مرت على وثيقة تأسيس " اتحاد المغربي العربي " في السابع عشر من سنة 1989 ، اثنتا وثلاثون سنة بالتمام والكمال .عندما أسس القادة المغاربيون الاتحاد بمدينة مراكش ، كان الهدف المفترض من ذلك ، بناء قوة اقتصادية ، وسياسية ، واجتماعية ، وخلق سوق مغاربية قوية على غرار السوق الاوربية ، إضافة الى هياكل الاتحاد التنظيمية التي اخذت شكل دولة اتحادية صغيرة ، تمثل كل د ......





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