بغداد والنجف وكربلاء قد تخضعان للحظر الشامل

2021/02/19 | 18:05 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت خلية الأزمة النيابية العراقية، الجمعة، ترشيح جانب الكرخ من بغداد والنجف وكربلاء بتطبيق الحظر الشامل فيها خلال المرحلة المقبلة، عازية ذلك إلى ال...

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