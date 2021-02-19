الصدر يدعو الى تفعيل عمل هيئة اجتثاث البعث

2021/02/19 | 18:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف/نينا/ دعا زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر الى تفعيل هيئة اجتثاث البعث.وقال الصدر في تغريدة له :حينما أتابع الأخبار عبر التلفاز أو مواقع التواصل أو بالرصد الخاص..وأرى أصواتا للبعث الصدامي تتعالى فإني أحس بالغضب من ناحية وبالحزن على ما آل اليه عراقنا الحبيب من ناحية أخرى.ومن هنا..وكخطوة أولى فإن على الشرفاء في البرلمان والحكومة تفعيل دور (هيئة اجتثاث البعث) الإرهابي المحظور وليس هيئة المساءلة والعدالة.وإلا فإننا ملزمون بأن نقوم بما يمليه علينا ضميرنا وحبنا للوطن لتنتهي تلك الأصوات وإن أنكر الأصوات لصوت البعث العفن.فلا مكان للبعث في عراقنا الحبيب ولو بثوب آخر فنحن لهم بالمرصاد.واضاف فما زلنا نتذكر المجازر الصدامية والمقابر الجماعية وقطع الأذان والأيدي وقتل العلماء وما ذلك عنكم بخفي.وإننا وإن كنا ممن يرى أن أغلب الطبقة السياسية الحالية ليست بعيدة عن الفساد إلا أن ذلك لا يعني عودة العفالقة الأنجاس فكلاهما عدو للعراق وشعبه..مع العلم إننا لن نرضى بأن تكون تهمة الإنتماء للبعث جاهزة ضد الخصوم ومن دون دليل./انتهى

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