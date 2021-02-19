2021/02/19 | 18:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – المركز الخبري الوطني دعت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الجمعة، الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات وأصحاب العمل في القطاع الخاص والمختلط والشركات الاستثمارية، الى الالتزام التام بدفع أجور العاملين لديهم خلال فترة حظر التجوال وفقاً لقانون العمل.وذكرت الوزارة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني” أن “الوزارة تهيب بالوزارات والجهات غير المرتبطة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة العمل تدعو إلى الالتزام التام بدفع أجور العاملين خلال الحظر المركز الخبري الوطني.

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