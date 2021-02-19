العمل تدعو أصحاب القطاع الخاص إلى دفع رواتب العاملين وعدم وإنهاء خدماتهم

2021/02/19 | 18:09 - المصدر: بغداد اليوم

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تهيب وزاره العمل والشؤون الاجتماعية بالجهات التالية :--الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة-أصحاب العمل في القطاع الخاص والمختلط والشركات الاستثمارية بوجوبالالتزام التام بدفع أجور العاملين لديكم تنفيذا لعقود العمل المبرمة بينكم وبين العاملين سواء كانت هذه العقود تحريرية او شفهية وفقا لقانون العمل وتحتسب فتره الحظر خدمة فعلية للعامل مدفوعة الاجر استنادا للماده ٧٥ /خامسا من نفس القانون ويسري ماورد أعلاه على العقود والاجور اليومية للعاملين في الوزارات والمحافظات والجهات الغير مرتبطة بوزارة ولا يجوز انهاء خدمات العمال او من هم بحكمهم او تسريحهم الابعد استحصال موافقة وزير العمل والشؤون الاجتماعية استنادا إلى الماده ٤٣ من قانون العمل وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين امام محكمة العمل كون توقف العمل خلال فتره حظر التجوال لادخل للعامل فيه .للعمال كافه الاتصال على الخط الساخن (.



٠٧٧٢٧٦٤٣٠٠٨ ) في حاله حصول خروقات او اي انتهاك لحقوقكم

وزير العمل والشؤون الاجتماعية

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