زيدان يثير حماس جماهير الريال بحديثه عن مبابي وهالاند في مؤتمر بلد الوليد

2021/02/19 | 18:09 - المصدر: بغداد اليوم

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أعرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد عن إعجابه الشديد بمواطنه كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان وإيرلينج هالاند نجم بوروسيا دورتموند، وذلك بعد تألقهما الملفت في دوري أبطال أوروبا.

وقدم كلا اللاعبين أداء مميز في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال، حيث قاد مبابي فريقه للفوز على برشلونة برباعية مقابل هدف يتيم، وأحرز ثلاثة أهداف بنفسه خلال المباراة، على الجانب الآخر، سجل هالاند هدفين وصنع هدف ثالث خلال مواجهة إشبيلية، والتي انتصر بها بوروسيا دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وارتبط اللاعبان بشكل كبير بالانتقال إلى ريال مدريد، وازداد الحديث عن ذلك في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وهو ما جعل أسئلة الصحفيين تسلط الضوء على اللاعبين في المؤتمر الصحفي الذي عقده زيزو للحديث عن مباراة بلد الوليد غداً.

وقال زيزو في المؤتمر الصحفي الذي نقلته صحيفة ماركا الإسبانية "مبابي؟ لن أخوض في ذلك، نعم الجميع يتحدث عن المباراة، ما فعله مبابي لا يفاجئني لأني أعرفه، لقد شاهدت المباراة كمشجع فقط".

وتابع حديثه حول الأفضل بين مبابي وهالاند،" كما كنت أقول، ما أحبه هو مشاهدة اللاعبين الجيدين، وهما لاعبان للحاضر والمستقبل، لكنني لن أقول من الأفضل، الشيء المهم هو مشاهدة هؤلاء اللاعبين".

وأضاف بخصوص إن كان مبابي وهالاند سيخلفان كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي " نرى أنهم جيدون جداً، مثل رونالدو وميسي ونيمار، إنهم لاعبون أصغر سناً، ويشكلون الحاضر والمستقبل".

وأنهى زيزو حديثه بخصوص إعجابه بكيليان مبابي،" أشاهد كل مباراة لكليان مبابي، وأستمتع عندما يقدم أشياء جيدة، مثل أي مشجع".

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