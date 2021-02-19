2021/02/19 | 18:10 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداداعلن نادي اربيل الرياضي، نقل مبارياته الى ملعب دهوك بسبب اعمال الصيانة في ملعب فرانسوا حريري.

وقال المنسق الاعلامي للنادي ريبين رمزي في تصريح لوكالة/ المعلومة/ ان “ادارة نادي اربيل ، قررت اجراء مباراتين مع اندية امانة بغداد والقاسم ضمن مباريات دوري الكرة الممتاز العراقي لكرة القدم في ملعب دهوك بسبب اجراء ترميم في ملعب شهيد فرانسو حريري”.

واضاف ان “مباراة اربيل وامانة بغداد من مقرر ان تجري يوم الاربعاء في ساعة (2) بعد ظهرا ضمن مباريات الأسبوع الأول لمرحلة الثانية لدوري الممتاز العراقي لكرة القدم”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أعمال الصيانة تنقل مباريات اربيل الى ملعب دهوك) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أعمال الصيانة تنقل مباريات اربيل الى ملعب دهوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).