وزارة التجارة توجه دعوة للوكلاء في المحافظات كافة بشأن مادة الطحين

2021/02/19 | 18:11 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

دعت وزارة التجارة، الجمعة، وكلاء الطحين في بغداد والمحافظات الى مراجعة مراكز القطع لتسلم قوائم تجهيز الطحين الحصة الثانية.

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وقال مدير عام الشركة العامة لتصنيع الحبوب خطاب القيسي في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (19 شباط 2021)، إنه "تم توجيه قسم التسويق في المقر العام وجميع فروع الشركة بالمحافظات الى المباشرة بقطع قوائم تجهيز الوكلاء بمادة الطحين بدءا من يوم الاثنين المصادف 22/2/2021 ومفاتحة شركة تجارة الحبوب لاطلاق الوجبة الاولى من خلطات الحبوب المعتمدة لانتاج الحصة الثانية من الطحين المخصص لصالح البطاقة التموينية".

وشدد القيسي بحسب البيان، على "الالتزام التام بالشروط الصحية ومقررات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وتنسيق عملية مراجعة الوكلاء والحيلولة دون حدوث اي تجمعات خلال عملية القطع وتوجيه مراكز القطع بتقديم التسهيلات اللازمة وتطبيق الاجراءات الوقائية والصحية اضافة الى تنسيق عملية مراجعة الوكلاء بما يحقق انسيابية استلام قوائم القطع والتجهيز".

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