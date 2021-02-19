الصدر يطالب البرلمان والحكومة بتفعيل “هيأة اجتثاث البعث”

2021/02/19 | 18:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، الحكومة ومجلس النواب بتفعيل دور “هيأة اجتثاث البعث”.

وقال الصدر في تغريدة له عبر تويتر، “حينما أتابع الأخبرا عبر التلفاز أو مواقع التواصل أو بالرصد الخاص وأرى أصواتاً للبعث الصدامي تتعالى فأنني أحس بالغضب من ناحية والحزن على ما آل اليه عراقنا الحبيب من ناحية أخرى”.

ودعا، البرلمان والحكومة إلى تفعيل دور “هيأة اجتثاث البعث” الإرهابي المحظور وليس “هيأة المساءلة والعدالة”.

وادناه نص التغريدة:

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