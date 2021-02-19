ضبط حاوية دراجات نارية مخالفة للضوابط في أم قصر

2021/02/19 | 18:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت الهيئة العامة للكمارك، اليوم الجمعة، ضبط حاوية “دراجات نارية” مخالفة للضوابط في كمرك أم قصر الشمالي.

وقالت الهيئة في بيان صحفي، إنه “تم ضبط حاوية حجم ٤٠ قدم تحتوي على دراجات نارية مخالفة لضوابط الاستيراد بالتعاون مع جهاز الامن الوطني والمخابرات وهيئة المنافذ الحدودية وشرطة الكمارك في كمرك ام قصر الشمالي”.

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