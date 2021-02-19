ندوة لاستذكار الشهيد الحكيم في السليمانية

2021/02/19 | 18:11 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان تقام في السليمانية، يوم غد السبت، ندوة لاستذكار شهادة اية الله العظمي السيد محمد باقر الحكيم والشهيد العراقي وشهداء كوردستان.

وفي هذا الصدد قال السيد حسن الحكيم ممثل السيد عمار الحكيم في اقليم كوردستان ومسؤول مكتب السليمانية لتيار الحكمة في تصريح خاص لـ PUKmedia: ان محافظة السليمانية ستشهد اقامة ندوة لاتسذكار شهداء العراق وشهداء اقليم كوردستان، بمناسبة مرور الذكرى الـ 18 على استشهاد آية الله العظمى السيد محمد باقر الحكيم.

وأضاف: ان الندوة ستشهد القاء كلمات لكل من السيد عمار الحكيم، ولاهور شيخ جنكي الرئيس المشترك للاتحاد الوطني الكوردستاني، الدكتور هفال ابو بكر محافظ السليمانية، مشيرا الى انه ستكون هنالك كلمة لاحدى السيدات نيابة عن امهات الشهداء في العراق واقليم كوردستان.

هذا ويتم تنظيم الندوة من قبل آل الحكيم في تمام الساعة الثانية من مساء يوم السبت الموافق 2021/2/20، في قاعة قصر الفن وسط السليمانية، بمناسبة مرور الذكرى الـ 18 على استشهاد اية الله محمد باقر الحكيم.

PUKmedia خاص

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