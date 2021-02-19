2021/02/19 | 18:11 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت المديرية العامة لصحة محافظة السليمانية عن الموقف الوبائي لفايروس كورونا في المحافظة وعدد الاصابات الجديدة خلال الـ24 ساعة الفائتة.

وقالت المديرية خلال بيان حصل PUKmedia على نسخة منه: ان عدد الراقدين المصابين بكورونا في مستشفيات السليمانية يبلغ 16 حالة.

واضاف البيان: ان عدد حالات دخول جديدة بكورونا هي حالتين، مؤكدا عدم تسجيل اية حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة ماضية.

وكانت وزارة الصحة في اقليم كوردستان قد اعلنت اليوم، عن تسجيل 131 اصابة جديدة بفايروس كورونا

PUKmedia ترجمة

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السليمانية.. لا وفيات جديدة بكورونا ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السليمانية.. لا وفيات جديدة بكورونا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).