2021/02/19 | 18:13 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العمل تدعو إلى الالتزام التام بدفع أجور العاملين خلال فترة حظر التجوال) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العمل تدعو إلى الالتزام التام بدفع أجور العاملين خلال فترة حظر التجوال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).