الأمم المتحدة تطلب دليلاً على أن ابنة حاكم دبي على قيد الحياة

2021/02/19 | 18:15 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ طلب مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة من الإمارات تقديم ما يثبت أن الشيخة لطيفة، ابنة حاكم دبي، على قيد الحياة.وقال متحدث باسم الوكالة إن الهيئة طلبت من الإمارات تقديم مزيد من المعلومات حول مكان وجودها وحالتها.واتهمت االشيخة لطيفة، في مقاطع فيديو، والدها باحتجازها رهينة في دبي منذ محاولتها الفرار في 2018.وقالت الشيخة لطيفة في مقاطع فيديو مسجلة سراً تمت مشاركتها مع بي بي سي، إنها تخشى على حياتها.وأثار الشريط الذي نشره أصدقاء للشيخة لطيفة دعوات عالمية لإجراء تحقيق من جانب الأمم المتحدة، بينما قالت بريطانيا إنها ستراقب أي تطورات “عن كثب”.

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