3 حالات وفاة بينهم طفلة في حوادث مفجعة بمحافظة عراقية واحدة

2021/02/19 | 18:20 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلن مصدر أمني في محافظة ذي قار، الجمعة، عن مصرع 3 أشخاص بينهم طفلة لم يتجاوز عمرها عاما واحدا، نتيجة حوادث مختلفة في المحافظة.

وقال المصدرفي تصريح لـ NRT عربية، (19 شباط 2021)، ان " 3 اشخاص لقو حتفهم، من بينهم طفلة لم يتجاوز عمرها عام واحد في قضاء الجبايش جنوبي محافظة ذي قار نتيجة سقوطها في بالوعة المنزل".

واضاف، ان "حالة الوفاة الثانية حصلت في ناحية الطار جنوبي مدينة الناصرية، لفتاة تبلغ من العمر 25 عاما نتيجة انفجار تنورغازي عليها في المنزل".

وبين المصدر، ان "حالة الوفاة الثالثة كانت لشاب عشريني توفي نتيجة اصطدام دراجته بأخرى في قضاء الغراف شمالي مدينة الناصرية".

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