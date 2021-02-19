المالية النيابية تعلن موعد التصويت على موازنة 2021

2021/02/19 | 18:20 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صورة ارشيفية

فوتو:

منذ 24 دقیقة

1472 مشاهدة

أعلنت اللجنة المالية النيابية، الجمعة، ان يوم الخميس المقبل موعد التصويت على موازنة 2021، بعد صياغة الاتفاق النهائي بين وفد إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية حول الصادرات النفطية وحصته في الموازنة.

وقال عضو اللجنة، صادق مدلول السلطاني، لوسائل اعلام شبه حكومية اليوم، (19 شباط 2021)، انه تم "توصل الحكومة الاتحادية ووفد الإقليم الى اتفاق شبه نهائي حول صادرات الإقليم النفطية وحصته في الموازنة".

وأوضح السلطاني، "أن الاتفاق يتمثل بتسليم 250 ألف برميل عيني يوميا لصالح شركة تسويق النفط الوطنية (سومو)، وما يتبقى من الإنتاج، يدفع على شكل كلف الإنتاج والتسويق والاستهلاك المحلي في الإقليم".

وأضاف النائب، أن "من المرجح عرض الموازنة للتصويت الخميس المقبل بعد صياغة الاتفاق النهائي بين الطرفين في مسودة الموازنة".

وفي أمس الخميس، قال مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، ان وزارة المالية ستجري تغييرات على قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021.

وذكر صالح لوسائل اعلام شبه حكومية تابعها موقع NRT عربية، إن "وزارة المالية ستجري التعديلات المطلوبة وهي المسؤول عن إعداد الموازنة بموجب قانون الإدارة المالية قبل عرض التعديلات على مجلس الوزراء للمصادقة ورفعها الى مجلس النواب".

وأضاف، أن "العراق تلقى تأييدا قويا في مواجهة أزمته الاقتصادية المزدوجة (الصحية والمالية) من مجموعة التحالف المالي اثر نجاح الدبلوماسية العراقية في مواصلة حواراتها مع المؤسسات الدولية".

وأشار إلى "تشكيل اللجنة العليا للإصلاح بمثابة (القوة التنفيذية المركزية) لإدارة الإصلاح الاقتصادي وإعادة تأهيل الاقتصاد الوطني برؤية موحدة ومعالم طريق تتلمس غاياتها وعلى وفق مبادئ الورقة البيضاء نفسها".

ولفت إلى ان "الورقة البيضاء جاءت ابتداء كمبادئ مركزية إصلاحية ولابد من أن يحدث تطبيقها تغييرا في مسارات الاقتصاد الوطني وتحويله من (اقتصاد ركود وأزمات اقتصادية متكررة) إلى (اقتصاد استقرار واستدامة في التنمية)".

وبين، ان "المجتمع المالي والاقتصادي الدولي نفسه صار ينظر الى موضوعات النهوض بالنشاط الإنتاجي والاستثماري واستقرار التنمية المستدامة أهداف تستحق المؤازرة من مؤسساته المتعددة الأطراف مثل البنك الدولي وغيره والكثير من وكالات الأمم المتحدة الانمائية".

وأوضح، ان "تأسيس مرجعية وطنية مركزية تنفيذية للإصلاح الاقتصادي سيسمح لامحالة بالتعاطي الايجابي مع المجتمع الدولي في إسناد التنمية والتقدم الاقتصادي والاستقرار في العراق".

وكان المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم، أعلن في وقت سابق، تشكيل لجنة في مجلس الوزراء لتدارس التعديلات على الموازنة الاتحادية لعام 2021.

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية تعلن موعد التصويت على موازنة 2021) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية تعلن موعد التصويت على موازنة 2021) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).