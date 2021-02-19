الصدر يهدد بالتدخل على “طريقته الخاصة” بشأن حزب البعث

2021/02/19 | 18:23 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ النور نيوز عرب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الجمعة عن غضبه واستيائه من تعالي أصوات “البعث الصدامي”، داعياً البرلمان إلى تفعيل دور “اجتثاث البعث” أو التدخل بطريقته الخاصة. وقال الصدر في تغريدة على تويتر تابعها “النور نيوز” إنه “لا مكان للبعث الصدامي في عراقنا الحبيب ولو بثوب آخر فنحن لهم بالمرصاد”. وأضاف، “فما زلنا …

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