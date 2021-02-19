التجارة توجه دعوة إلى وكلاء الطحين بشأن قوائم التجهيز

2021/02/19 | 18:23 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ النور نيوز دعت وزارة التجارة، الجمعة، وكلاء الطحين في بغداد والمحافظات الى مراجعة مراكز القطع لتسلم قوائم تجهيز الطحين الحصة الثانية. وقال مدير عام الشركة العامة لتصنيع الحبوب خطاب القيسي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه إنه “تم توجيه قسم التسويق في المقر العام وجميع فروع الشركة بالمحافظات الى المباشرة بقطع قوائم تجهيز …

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