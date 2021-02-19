الصدر يدعو إلى تفعيل “إجتثاث البعث”

2021/02/19 | 18:23 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، مجلس النواب والحكومة العراقية إلى تفعيل دور هيئة اجتثاث البعث.

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