2021/02/19 | 18:26 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة تعلن نسبة المصابين بكورونا المتحور لهذا اليوم المركز الخبري الوطني.

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