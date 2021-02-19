مبيعات المنازل الأمريكية القائمة ترتفع بعكس التوقعات

2021/02/19 | 18:28 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت مبيعات المنازل القائمة في الولايات المتحدة في يناير/كانون الثاني، بعكس توقعات المحللين.

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