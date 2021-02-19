محدث.. البيتكوين تتجاوز 53 ألف دولار للمرة الأولى على الإطلاق

2021/02/19 | 18:28 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: وسعت البيتكوين ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الجمعة، لتتجاوز مستوى 53 ألف دولار لأول مرة على الإطلاق، مع اقتراب القيمة السوقية للعملة المشفرة من تريليون

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